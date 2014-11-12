Сделаем наше сотрудничество не забываемым, которое оставит лишь положительный заряд эмоций)
Более года являюсь автором на сайте автор24, пишу на заказ статьи, рецензии, доклады.
Так же в настоящий момент являюсь руководителем группы маркетинга видео студии, которая быстро и стремительно развивается набирая обороты и популярность в России и на Западе.
Творческий человек, не знающий, что такое " Не могу", а практикующий "Хочу
и буду учиться" Обожаю все новое, и готова на яркий креатив в своей жизни
даже на каждый день.
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