PersonalAvtor

Нелли PersonalAvtor

 
37 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сделаем наше сотрудничество не забываемым, которое оставит лишь положительный заряд эмоций)

Более года являюсь автором на сайте автор24, пишу на заказ статьи, рецензии, доклады. 

Так же  в настоящий момент являюсь руководителем группы маркетинга видео студии, которая быстро и стремительно развивается набирая обороты и популярность в России и на Западе.

Творческий человек, не знающий, что такое " Не могу", а практикующий "Хочу

и буду учиться" Обожаю все новое, и готова на яркий креатив в своей жизни

даже на каждый день. 

Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга