Сделаем наше сотрудничество не забываемым, которое оставит лишь положительный заряд эмоций)

Более года являюсь автором на сайте автор24, пишу на заказ статьи, рецензии, доклады.

Так же в настоящий момент являюсь руководителем группы маркетинга видео студии, которая быстро и стремительно развивается набирая обороты и популярность в России и на Западе.

Творческий человек, не знающий, что такое " Не могу", а практикующий "Хочу

и буду учиться" Обожаю все новое, и готова на яркий креатив в своей жизни

даже на каждый день.