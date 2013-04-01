Молодой человек с желанием и возможностью работать рерайтером

Воронин Дмитрий, 24 года, город Иваново.

Рерайтер новичек.

Придерживаюсь средней цены - 28 руб. за 1000 знаков.

В 2009 году получил диплом о начальном профессиональном образовании по специальности "Оператор ПК", имею достаточно хорошую скорость набора текста, относительную грамотность, ,усидчивость.

На данный момент заочно получаю высшее образование по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов".

Имеется возможность совмещать работу рерайтера с основной работой, так как большую часть рабочего времени провожу за ПК, что, собственно, и хочу попробовать.

Основная работа связана с автомобильным бизнесом - продажа, обслуживание.

Работать могу в разных направлениях, начиная с автобизнеса и заканчивая пищевой промышленностью.