Качественный видео контент: это не только спецэффекты и съемка в 4К но и содержание

Оператор/﻿режиссер монтажа.

Фото/видеосъемка любых жанров и сложности.

Оператор-постановщик.

ТВ/кино/реклама/клипы/YouTube.

Умения и навыки:

- Опыт работы оператором-постановщиком на проектах различной сложности;

- Опыт работы в съемках и монтаже видео короткометражного кино, документального кино, музыкальные и поэтические клипы, театральные постановки.

Работаю в ﻿программах:

- ﻿Adobe: Premiere Pro, Photoshop, ﻿After Effects, ﻿Audition.

- Software: VegasPro, VEGAS Effects, SOUND FORGE Pro

- ﻿Apple: ﻿Final Cut Pro, DaVinci Resolve.

Имею опыт работы с техникой:

- Видео камеры: Sony a7 s, Sony a7 iii, Panasonic g7, ﻿Сanon 6d mark 2, Відеокамера SONY HXR-NX200 и Panasonic AG-UX180

- Объективы: 70-200, 16-35, 24-70, 24-136, ﻿24-105, 24-240

- ﻿Стабилизаторы: ﻿Ronin-S, ﻿Ronin-M DJI

- ﻿Квадрокоптер: DJI Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, ﻿Mavic Air

- Свет: ﻿﻿MLux LED 1300PB Bi-Color, ﻿DEDOLIGHT DLH4, ACE Junior 650 Вт, ARRI TRUE BLUE T1, ARRI Junior 300 Plus, LED Панель ARRI SkyPanel S60, ARRI SkyPanel S30-C MAN,

Мое резюме с примерами на некоторые работы;

https://drive.google.com/file/d/1qkVBjAyrSQPxHiMLaK3j2BDwkmvnrOb2/view