PetrusCanada

- Оператор/режиссер монтажа.
- Фото/видеосъемка любых жанров и сложности.
- Оператор-постановщик.
- ТВ/кино/реклама/клипы/YouTube.
- Опыт работы оператором-постановщиком на проектах различной сложности;
- Опыт работы в съемках и монтаже видео короткометражного кино, документального кино, музыкальные и поэтические клипы, театральные постановки.
Работаю в программах:
- Adobe: Premiere Pro, Photoshop, After Effects, Audition.
- Software: VegasPro, VEGAS Effects, SOUND FORGE Pro
- Apple: Final Cut Pro, DaVinci Resolve.
Имею опыт работы с техникой:
- Видео камеры: Sony a7 s, Sony a7 iii, Panasonic g7, Сanon 6d mark 2, Відеокамера SONY HXR-NX200 и Panasonic AG-UX180
- Объективы: 70-200, 16-35, 24-70, 24-136, 24-105, 24-240
- Стабилизаторы: Ronin-S, Ronin-M DJI
- Квадрокоптер: DJI Mavic Pro Platinum, Mavic 2 Pro, Mavic Air
- Свет: MLux LED 1300PB Bi-Color, DEDOLIGHT DLH4, ACE Junior 650 Вт, ARRI TRUE BLUE T1, ARRI Junior 300 Plus, LED Панель ARRI SkyPanel S60, ARRI SkyPanel S30-C MAN,
Мое резюме с примерами на некоторые работы;
https://drive.google.com/file/d/1qkVBjAyrSQPxHiMLaK3j2BDwkmvnrOb2/view