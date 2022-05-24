Качественная и своевременная верстка в срок. Адаптивность и кроссбраузерность с валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JS, БЭМ, ReactJS. Работа со мной предполагает:  Деньги. Работа = оплате за проделанную работу и ее качеству.

Работа = оплате за проделанную работу и ее качеству. ⏲ Сроки. Максимальная минимизация сроков работы. За более точными датами стоит ознакомится с ТЗ и чем точнее оно будет, тем точнее будет и прогноз.

Максимальная минимизация сроков работы. За более точными датами стоит ознакомится с ТЗ и чем точнее оно будет, тем точнее будет и прогноз. ✍️ Соответствие Вашему макету .

Вашему макету  Гарантия и поддержка на всех этапах работы. При выявлении недочетов или вопросов я гарантирую бесплатное внесение всех необходимых с моей стороны правок в рамках ТЗ.  Контакты: Телеграмм: @Peulogo;

Email: [email protected] Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее. Ответственность: - готов приступить уже - готов приступить уже - всегда довожу дело до конца - не нарушаю сроков - всегда на связи  Контакты: Телеграмм: @Peulogo;

Email: [email protected] ﻿

Я против войны в Украине !