Качественная и своевременная верстка в срок. Адаптивность и кроссбраузерность с валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JS, БЭМ, ReactJS.
Работа со мной предполагает:
- Деньги. Работа = оплате за проделанную работу и ее качеству.
- ⏲ Сроки. Максимальная минимизация сроков работы. За более точными датами стоит ознакомится с ТЗ и чем точнее оно будет, тем точнее будет и прогноз.
- ✍️ Соответствие Вашему макету.
- Гарантия и поддержка на всех этапах работы. При выявлении недочетов или вопросов я гарантирую бесплатное внесение всех необходимых с моей стороны правок в рамках ТЗ.
Контакты:
- Телеграмм: @Peulogo;
- Email: [email protected]
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Ответственность:- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Контакты:
- Телеграмм: @Peulogo;
- Email: [email protected]
Я против войны в Украине!
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