Peulogo

Адель Peulogo

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Качественная и своевременная верстка в срок. Адаптивность и кроссбраузерность с валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JS, БЭМ, ReactJS.

Работа со мной предполагает:

  •  Деньги. Работа = оплате за проделанную работу и ее качеству.
  • ⏲ Сроки. Максимальная минимизация сроков работы. За более точными датами стоит ознакомится с ТЗ и чем точнее оно будет, тем точнее будет и прогноз.
  • ✍️ Соответствие Вашему макету.
  •  Гарантия и поддержка на всех этапах работы. При выявлении недочетов или вопросов я гарантирую бесплатное внесение всех необходимых с моей стороны правок в рамках ТЗ.

 Контакты:

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

 Контакты:

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