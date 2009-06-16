Исключительно положительные эмоции по сотрудничеству с этим человеком. Работа выполнена профессионально, вовремя и качественно. Скурпулезный подход к своей работе. Любая проблема или задача разбирается до мелочей. Практически все мои пожелания были воплощены в коде, который очень легко читается. Рекомендую.