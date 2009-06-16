Портфолио
- Система вейвлет-анализа дискретных сигналов219 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
По собственной инициативе в короткие сроки создал реализацию требуемой программы.
$60
10 баллов
15 лет назад
Исключительно положительные эмоции по сотрудничеству с этим человеком. Работа выполнена профессионально, вовремя и качественно. Скурпулезный подход к своей работе. Любая проблема или задача разбирается до мелочей. Практически все мои пожелания были воплощены в коде, который очень легко читается. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошие впечатления от работы с заказчиком. Четкая постановка задачи, пояснения и содействие в процессе работы. На все возникающие вопросы сразу был ответ. А так же, что очень важно - своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать.