Peveloper

Игорь Коваленко Peveloper

 
39 летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
C# .Net Framework developer
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Отзывы заказчиков
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Renew'er ipconfig'а при необходимости по таймеру
По собственной инициативе в короткие сроки создал реализацию требуемой программы.
Al_kat
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Программа вейвлет-анализа для диплома
Исключительно положительные эмоции по сотрудничеству с этим человеком. Работа выполнена профессионально, вовремя и качественно. Скурпулезный подход к своей работе. Любая проблема или задача разбирается до мелочей. Практически все мои пожелания были воплощены в коде, который очень легко читается. Рекомендую.
Хорошие впечатления от работы с заказчиком. Четкая постановка задачи, пояснения и содействие в процессе работы. На все возникающие вопросы сразу был ответ. А так же, что очень важно - своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать.
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