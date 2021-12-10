Ph0enixT1m3

Дмитрий Ph0enixT1m3

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная верстка, понятный код, работа с Wordpress.

Порядок работы и оплаты:

Работа только после полного согласования проекта с учётом деталей.

Работа по предоплате или оплата по факту завершения работы.

ВАЖНО! Не выхожу за рамки согласованных сроков.

Контакты:

﻿1. t.me/Zhdan_D_ke - @Zhdan_D_ke

﻿2. Если возникает необходимость общения через дискорд/скайп, то добавлю после предварительного общения на WEBLANCER.NET.

Знания и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • Bootstrap 4
  • LESS/SCSS
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Wordpress.