Профессиональная верстка, понятный код, работа с Wordpress.
Порядок работы и оплаты:
Работа только после полного согласования проекта с учётом деталей.
Работа по предоплате или оплата по факту завершения работы.
ВАЖНО! Не выхожу за рамки согласованных сроков.
Контакты:
1. t.me/Zhdan_D_ke - @Zhdan_D_ke
2. Если возникает необходимость общения через дискорд/скайп, то добавлю после предварительного общения на WEBLANCER.NET.
Знания и навыки:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Bootstrap 4
- LESS/SCSS
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Wordpress.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мультиязычный интернет магазин88 просмотров
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- Адаптивный многостраничный сайт80 просмотров