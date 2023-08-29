Senior Python Devoloper

Я эксперт в работе с данными, парcинге, чат-ботах, работе с API различных видов, а так же могу настроить и развернуть проект на сервере.

Делаю все быстро и качественно и пытаюсь построить долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом.

Мой стек:

1)Python,

2)PostgreSQL

3)Selenium

4)requests

5)bs4

6)pandas

7)TelegramBotAPI, aiogram

8)VK API, vk api

9)Discord API, Discord.py

10)Whatsapp API, whatsapp-bot