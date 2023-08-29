Владимир Phenlxrd17Phenlxrd17
26 летРоссия/Электрогорск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Senior Python Devoloper
Я эксперт в работе с данными, парcинге, чат-ботах, работе с API различных видов, а так же могу настроить и развернуть проект на сервере.
Делаю все быстро и качественно и пытаюсь построить долгосрочное сотрудничество с каждым клиентом.
Мой стек:
1)Python,
2)PostgreSQL
3)Selenium
4)requests
5)bs4
6)pandas
7)TelegramBotAPI, aiogram
8)VK API, vk api
9)Discord API, Discord.py
10)Whatsapp API, whatsapp-bot
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Телеграм бот для записи задач и заметок3 просмотра