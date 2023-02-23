Видеограф | Видеомонтажер

Занимаюсь съемкой и монтажом видео с 2018года. Работаю с несколькими проектами в ютуб и инстаграм (формат интервью и влог).

Ссылка на один из них:https://www.youtube.com/c/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%A5%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C/videos

Кроме этого снимаю рекламные и имиджевые видео. Работаю в FCPX, продвинутые навыки монтажа, цветокоррекции и саун-дизайна.

Ссылка на портфолио:https://drive.google.com/open?id=13dluyGUIkv20LX7Jtl92x_AaMW4REcyq&authuser=philippov.od%40gmail.com&usp=drive_fs