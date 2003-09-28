Художник-иллюстратор
Пиривет! На связи художница со стажем 2 года на заявках. В портфолио вы можете посмотреть что я рисую, но это не всё! Я всегда открыта к чему-то новому и даже если я чего-то не умею всё равно буду рада постараться выполнить ваш заказ на максимум! Я довольна общительна и стараюсь быть с клиентом "на одной волне", прислушиваюсь к заказчику, пробуем вместе разные вариации одной идеи (либо несколько идей) и выполняю работу на максимум! Буду рада работать с вами :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Стикеры и прочее2 просмотра
- Превью для ютуба3 просмотра
- Видео2 просмотра
- Персонаж2 просмотра
- Арты3 просмотра
Видеомонтаж
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$9/час
от $5от 2 дней
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $7от 1 дня
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