Разработка лендингов, интернет магазинов, многостраничных сайтов под ключ

Веб дизайнер. Опыт созданий сайтов на платформе Tilda 2 года. Занимаюсь разработкой дизайнов и версткой лендингов, сайтов-визиток, интернет магазинов, также возможно создание лонгридов и промосайтов. Выполняю работу в короткие сроки, иду навстречу при выполнении правок, так как именно они доводят проект до задуманного клиентом состояния. Виды и стоимость услуг: Доработка (Небольшое изменение на сайте. Например, правка дизайна, подключение платежной системы или настройка аналитики) 4000 руб. Одностраничный сайт (Лендинг. Создание дизайна и контента страницы, которая призывает пользователя к действию. Например, подписаться на рассылку, купить билет на конференцию, запросить смету или просто скачать презентацию) 15000 руб. Многостраничный сайт (Создание сайта с более сложной структурой: несколькими страницами, которые объединены меню или другими блоками с ссылками) 20000 руб. Интернет-магазин (Создание сайта для продажи товаров с платежной системой, корзиной и уведомлением продавца и покупателя о заказе) 25000 руб.