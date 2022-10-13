Видеооператор/Видеомонтажёр

-Видеооператор и видеомонтажёр по совместительству.

-Есть своя аппаратура для съемки, мощный ПК для монтажа

-Опыт работы: 4-5 лет съемки, 2-3 монтажа

Все проекты, с которыми я начинают работать делаю максимально индивидуально.

-Работы: музыкальные клипы, сниппеты, короткие видео 10-15 сек., рекламные ролики (от мелких фирм до крупных производств), выпуски для youtube, выпускные клипы, свадьбы, выпускные в школах, контент с машинами, хореография и много других интересных проектов.

Примеры работ https://disk.yandex.ru/d/ZStISwtDfSZVkg

-Интересует удаленная работа

-В последние годы я проходила обучение без возможности работать.