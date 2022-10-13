Видеооператор/Видеомонтажёр
-Видеооператор и видеомонтажёр по совместительству.
-Есть своя аппаратура для съемки, мощный ПК для монтажа
-Опыт работы: 4-5 лет съемки, 2-3 монтажа
Все проекты, с которыми я начинают работать делаю максимально индивидуально.
-Работы: музыкальные клипы, сниппеты, короткие видео 10-15 сек., рекламные ролики (от мелких фирм до крупных производств), выпуски для youtube, выпускные клипы, свадьбы, выпускные в школах, контент с машинами, хореография и много других интересных проектов.
Примеры работ https://disk.yandex.ru/d/ZStISwtDfSZVkg
-Интересует удаленная работа
-В последние годы я проходила обучение без возможности работать.
Я против войны в Украине!