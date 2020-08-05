PivenMusic

Аранжировка, сведение, мастеринг, sound-продюсирование, beatmaking, видео монтаж
Привет, меня зовут Дима. У меня два музыкальных образования.
Основной вид деятельности Саунд-продюсирование, аранжировка, сведение, мастеринг, озвучка рекламных роликов и игр.
Последние несколько лет продюсирую и пишу песни для участников Евровидения, гимны для разных чемпионатов мира.
Профессиональный опыт работы - 16 лет.
Параллельно занимаюсь Видео монтажем для коротких рекламных роликов, музыкальных клипов и тд. Делаю это очень музыкально и динамично со вкусом. Опыт работы - 6 лет.
Берусь за абсолютно разную по стилистике работу связанную с аудио и видео. Делаю все быстро и качественно!
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