PivenMusic

Аранжировка, сведение, мастеринг, sound-продюсирование, beatmaking, видео монтаж

Привет, меня зовут Дима. У меня два музыкальных образования.

Основной вид деятельности Саунд-продюсирование, аранжировка, сведение, мастеринг, озвучка рекламных роликов и игр.

Последние несколько лет продюсирую и пишу песни для участников Евровидения, гимны для разных чемпионатов мира.

Профессиональный опыт работы - 16 лет.

Параллельно занимаюсь Видео монтажем для коротких рекламных роликов, музыкальных клипов и тд. Делаю это очень музыкально и динамично со вкусом. Опыт работы - 6 лет.

Берусь за абсолютно разную по стилистике работу связанную с аудио и видео. Делаю все быстро и качественно!

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