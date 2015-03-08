HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, Joomla

Добрый день уважаемый заказчик, я только начал свою карьеру как фрилансер, поэтому в данный момент, не гонюсь за большими деньгами, мне нужна положительная история, и опыт.

Программированием в целом я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, начиная с бейсика в начальных классах, тогда ещё советской школы. Имею высшее профильное образование (Информатика и вычислительная техника, и специальность Инженер по компьютерным сетям и телекоммуникациям)

Уже с 4го курса я работал по специальности, сначала в своём же университете, затем в крупном медиа-холдинге. За это время освоил огромное количество различных технологий, поэтому не могу сказать что я просто программист. Помимо программирования, я умею устанавливать/настраивать/администрировать практически любую операционную систему и среду программирования. Основной моей специализацией долгие годы была разработка клиент-серверных приложений на C#+MS SQL. Параллельно я занимался и WEB программированием. PHP Начинал изучать ещё с 3х версий, также как и MySQL. В своё время был одним из первых клиентов Касперского при разработке антивируса под Linux(Postfix), давал им обратную связь и указывал на недочеты. Помимо работы на стороне клиента, умею писать хранимые процедуры, триггеры, сложные запросы, с оптимальными для каждого случая параметрами (скорость/нагрузка/результат).

Имею опыт работы с популярными CMS - Joomla, Wordpress (в том числе верстка шаблона с нуля)

Есть опыт переноса сайтов с первых версий Joomla на современные.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, и предлагаю от себя максимальную ответственность при решении ваших задач, если я берусь за работу - я закончу её даже если изначально не смог адекватно оценить свои трудозатраты.

Помимо программирования, занимаюсь оптимизацией и SEO продвижением сайтов, написанием сложных технических статей. (псевдоним - Платон Щепкин)

p.s. надысь набрел спонтанно на wamba-test на знания пхп, результат тут: http://corp.wamba.com/ru/test/widget/?id=107640