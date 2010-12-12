Playaer

Михаил Playaer

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
olucky
Андрей 
40 летПольша
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$400
0 баллов
13 лет назад
Создание каталога на базе eBay API с помощью PHP
Не справился с заданием в поставленные сроки (более одного месяца)
S3mgl
46 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Внедрение в сайт eBay API
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга