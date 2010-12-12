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Отзывы заказчиков
$400
0 баллов
13 лет назад
Не справился с заданием в поставленные сроки (более одного месяца)
$50
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга