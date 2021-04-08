Переводчик Английского, Испанского, Русского, Украинского языков

Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет лингвистки).

Мои рабочие языки: английский, испанский, русский и украинский.

Опыт работы переводчиком - более 10 лет.

Мои навыки:

- перевод любого направления

- редактирование текста

Что я перевожу:

- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)

- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)

- IT тексты

- Медицинские тексты

- Деловая переписка

- Сайты

- Сертификаты

- Отчеты

- Письма

О себе:

С 2012 - 2020 жыл и работал в США на круизных лайнерах, где улучшил английский и испанский.

Работал фотографом, так же владею навыками Photoshop и Lightroom, качественно обрабатываю фотографии.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Tel: +38(098)102-41-41 (Viber, WhatsApp)