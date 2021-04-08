Я профессиональный переводчик с профильным образованием. (Факультет лингвистки).
Мои рабочие языки: английский, испанский, русский и украинский.
Опыт работы переводчиком - более 10 лет.
Мои навыки:
- перевод любого направления
- редактирование текста
Что я перевожу:
- Технические тексты (руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.)
- Юридические тексты (Контракты, юридические документы и др.)
- IT тексты
- Медицинские тексты
- Деловая переписка
- Сайты
- Сертификаты
- Отчеты
- Письма
О себе:
С 2012 - 2020 жыл и работал в США на круизных лайнерах, где улучшил английский и испанский.
Работал фотографом, так же владею навыками Photoshop и Lightroom, качественно обрабатываю фотографии.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Tel: +38(098)102-41-41 (Viber, WhatsApp)