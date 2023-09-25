Front end в крови =)

Front end разработчик

Со мной будет комфортно работать и я всегда довожу дело до конца не нарушая сроков, так что вам не придется тратить свои нервы) Мне очень важно чтобы вы получили желаемый результат и остались довольны.

Я без проблем верну аванс если у меня не хватило навыков и я не смог

осилить вашу задачу, ведь это не ваши проблемы а платить за потерянное время вы не должны.

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