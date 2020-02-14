POWER-WEB

Добрый день

Меня зовут Никита, я программист с опытом создания сайтов более 6 лет. Моя сильная сторона это вёрстка и фронт-енд, но так же умею и бек-енд. В своей работе сталкивался с множеством проблем, благодаря чему могу оперативно и качественно решить любую задачу самым оптимальным путём.

Вот ссылка на моё портфолио : https://www.weblancer.net/users/PoWeR-WeB/portfolio/

Так же сейчас в работе 3 проекта. 2 лендинга( продажа курса по торговле на бирже и продажа мед препарата) и интернет-магазин на CMS WordPress.

Оперативно и качественно создаю лендинги, сайты-визитки, корпоративные сайты и интернет-магазины. Интегрирую сайт с CMS ( WordPress, ModX) и другими сервисами( например CRM)

О себе: исполнительный, "не лягу спать, пока не сдам работу", вникаю в суть проекта, сдаю работу в срок, богатый опыт позволяет качественно выполнять работу, оперативно вносить правки и искать максимально оптимальные пути решения задач.

Буду рад работать с Вами