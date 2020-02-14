PoWeR-WeB

Никита Мендык PoWeR-WeB

 
25 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
POWER-WEB

Добрый день

Меня зовут Никита, я программист с опытом создания сайтов более 6 лет. Моя сильная сторона это вёрстка и фронт-енд, но так же умею и бек-енд. В своей работе сталкивался с множеством проблем, благодаря чему могу оперативно и качественно решить любую задачу самым оптимальным путём.

Вот ссылка на моё портфолио : https://www.weblancer.net/users/PoWeR-WeB/portfolio/

Так же сейчас в работе 3 проекта. 2 лендинга( продажа курса по торговле на бирже и продажа мед препарата) и интернет-магазин на CMS WordPress. 

Оперативно и качественно создаю лендинги, сайты-визитки, корпоративные сайты и интернет-магазины. Интегрирую сайт с CMS ( WordPress, ModX) и другими сервисами( например CRM) 

О себе: исполнительный, "не лягу спать, пока не сдам работу", вникаю в суть проекта, сдаю работу в срок, богатый опыт позволяет качественно выполнять работу, оперативно вносить правки и искать максимально оптимальные пути решения задач.

Буду рад работать с Вами

WordPressMODXСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
9 баллов
4 года назад
Внедрить верстку (тему) в сайт на Битрикс МБ + настроить на модули
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$90
9 баллов
4 года назад
Настройка 4 модулей для сайта на 1с-битрикс МБ
Добросоветный и понимающий исполнитель! Рекомендую
Продуктивно поработали. Приятный, понимающий заказчик, отличное ТЗ. Рекомендую!!!
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