Опыт работы:
08.2014 – 10.2014: ЧП «Багира» Должность: торговый представитель.
Обязанности: - розничная торговля оптикой; - поиск клиентов и выявление потребности; - консультирование клиентов по продуктам компании.
06.2012 - 09.2013: ОМУРЧ "Украина". Должность: менеджер по подбору персонала.
Обязанности: -Организация полного процесса поиска и подбора персонала; -размещение коммуникаций о вакансиях на внутренних и внешних ресурсах; -организация и проведение собеседований с кандидатами; -мониторинг рынка труда, активный поиск и привлечение кандидатов; -сбор рекомендаций, предоставление обратной связи кандидатам; -оформление новых сотрудников на работу, участие в процессе адаптации новых сотрудников; -лидирование программы формирования внешнего кадрового резерва; -составление отчетности и аналитика (закрытие вакансий).
04.2011 - 02.2012: ОМУРЧ "Украина". Должность: лаборант компьютерного класса.
Обязанности: - ответственность за помещение и технику компьютерного класса; - обеспечение всего функционала, необходимого для проведения лабораторных
работ; - настройка, проверка и программный ремонт компьютеров университета (кафедры,
деканаты, приемных).
06.2010 - 03.2011: Должность: официантка в ресторане
Обязанности: - выполнение заказов посетителей; - получение от них расчёта за услуги; - уборка столов после ухода посетителей; - сервировка столов к приходу новых клиентов.
09.2008 - 05.2010: Барышевский НПК Должность: продавец (в летний период).
Обязанности: -оказывать консультации по вопросам ассортимента, -оказывать помощь покупателю при поиске им подходящего товара -осуществлять денежный расчёт с покупателями за приобретённый товар
Образование:
2010— 2014: Открытый международный университет развития человека «Украина», специальность
«Журналистика» (Бакалавр) 2008 — 2010: Барышевский НПК ,специальность «Продавец» (второй разряд)
Знанияи навыки:
Уверенное владение продуктами MS Office
Администрирование ОС Windows
Опытнаписания статей (социальной тематики)
Опытактивных продаж
Элементарные навыки организации людей
Личные качества:
Ответственноеотношение к работе
Стрессоустойчивость
Быстрая обучаемость
Пунктуальность
Целеустремленность
Умение находить подход к людям