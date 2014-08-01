Опыт работы:

08.2014 – 10.2014: ЧП «Багира» Должность: торговый представитель.

Обязанности: - розничная торговля оптикой; - поиск клиентов и выявление потребности; - консультирование клиентов по продуктам компании.

06.2012 - 09.2013: ОМУРЧ "Украина". Должность: менеджер по подбору персонала.

Обязанности: -Организация полного процесса поиска и подбора персонала; -размещение коммуникаций о вакансиях на внутренних и внешних ресурсах; -организация и проведение собеседований с кандидатами; -мониторинг рынка труда, активный поиск и привлечение кандидатов; -сбор рекомендаций, предоставление обратной связи кандидатам; -оформление новых сотрудников на работу, участие в процессе адаптации новых сотрудников; -лидирование программы формирования внешнего кадрового резерва; -составление отчетности и аналитика (закрытие вакансий).

04.2011 - 02.2012: ОМУРЧ "Украина". Должность: лаборант компьютерного класса.

Обязанности: - ответственность за помещение и технику компьютерного класса; - обеспечение всего функционала, необходимого для проведения лабораторных

работ; - настройка, проверка и программный ремонт компьютеров университета (кафедры,

деканаты, приемных).

06.2010 - 03.2011: Должность: официантка в ресторане

Обязанности: - выполнение заказов посетителей; - получение от них расчёта за услуги; - уборка столов после ухода посетителей; - сервировка столов к приходу новых клиентов.

09.2008 - 05.2010: Барышевский НПК Должность: продавец (в летний период).

Обязанности: -оказывать консультации по вопросам ассортимента, -оказывать помощь покупателю при поиске им подходящего товара -осуществлять денежный расчёт с покупателями за приобретённый товар

Образование:

2010— 2014: Открытый международный университет развития человека «Украина», специальность

«Журналистика» (Бакалавр) 2008 — 2010: Барышевский НПК ,специальность «Продавец» (второй разряд)

Знанияи навыки:

Уверенное владение продуктами MS Office

Администрирование ОС Windows

Опытнаписания статей (социальной тематики)

Опытактивных продаж

Элементарные навыки организации людей

Личные качества:

Ответственноеотношение к работе

Стрессоустойчивость

Быстрая обучаемость

Пунктуальность

Целеустремленность

Умение находить подход к людям