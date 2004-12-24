Портфолио
Здравствуйте, я Екатерина начинающий дизайнер и имею корочку о художественном образовании. Создаю логотипы, баннеры, афиши, иллюстрации, также рисую в традишке в разных стилях, работаю в Figma. Так же имею небольшое портфолио. Подберу особый стиль и будем вносить правки, если это будет необходимо, для идеальной работы! Думаю мы можем сотрудничать
Портфолио: https://www.behance.net/7909cdab
Тг: @Katerynkssl
Inst: https://instagram.com/ekkatteryy?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Создание баннеров , логотиповнет просмотров