Портфолио

Здравствуйте, я Екатерина начинающий дизайнер и имею корочку о художественном образовании. Создаю логотипы, баннеры, афиши, иллюстрации, также рисую в традишке в разных стилях, работаю в Figma. Так же имею небольшое портфолио. Подберу особый стиль и будем вносить правки, если это будет необходимо, для идеальной работы! Думаю мы можем сотрудничать

Портфолио: https://www.behance.net/7909cdab

Тг: @Katerynkssl

Inst: https://instagram.com/ekkatteryy?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Почта: [email protected]