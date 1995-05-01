Ф.И.О.
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Цель:
Работа в дружном коллективе.
Практическое развитие уже имеющихся навыков.
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Образование:
Среднее специальное.
с 05.1995 по 05.2007 (12 лет)
Разные учебные завидения Германии (Nordrein-Westfalen),
техническое в пищеперерабарывающей и
металлообрабатывающей промышленностях.
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Навыки работы с компьютером:
Уверенный пользователь ПК.
Отлично знаком с офисным программным обеспечением.
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Владение языками:
Русский (родной) — эксперт
Немецкий (родной) — эксперт
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Дополнительная информация:
Родился в Казахстане. В Германии проживал с 1995 по 2007 годы.