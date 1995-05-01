Переводчик (DE)

Ф.И.О.

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Цель:

Работа в дружном коллективе.

Практическое развитие уже имеющихся навыков.

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Образование:

Среднее специальное.

с 05.1995 по 05.2007 (12 лет)

Разные учебные завидения Германии (Nordrein-Westfalen),

техническое в пищеперерабарывающей и

металлообрабатывающей промышленностях.

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Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь ПК.

Отлично знаком с офисным программным обеспечением.

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Владение языками:

Русский (родной) — эксперт

Немецкий (родной) — эксперт

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Дополнительная информация:

Родился в Казахстане. В Германии проживал с 1995 по 2007 годы.