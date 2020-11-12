Web/графический дизайн под ваши цели и возможности!

Разработаю несколько вариантов дизайна по вашему проекту. Быстро, качественно!

Процесс работы:

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Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;

Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);

Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;

Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);

Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.

Условия работы:

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Предоплата 30-50% от суммы проекта.

При желании Заказчика, можно разбить оплату на этапы. Предоплата только за главную, после утверждения главной — остаток оплаты, и я передаю исходники главной, потом предоплата за внутренние и я разрабатываю дизайн внутренних. После утверждения внутренних и оплаты, я передаю исходные файлы по внутренним. Если нужен адаптив — оплата за адаптив, и я подготавливаю его и высылаю исходные файлы.

Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).

Все дополнительные задачи, не оговорённые до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).

Другие макеты не дорабатываю.

В конкурсах не участвую, пробные макеты для "посмотреть ваш стиль" не рисую.

В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договорённости).

Часы работы: 9:00-19:00

Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю.

Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.

Цены:

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Лендинги

До 6-ти блоков: 240$

Каждый последующий блок: +20$

Адаптив(планш.+смарт.): +120$

Сайты

Главная страница: от 200$

Адаптив главной (планш.+смарт.): +100$

Внутренние страницы: 40$ / за 1стр.

При заказе 4-х и более внутренних страниц: 35$ / за 1стр.

Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.

Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно, пока Вы не будете довольны.

Отзывы некоторых моих работ https://freelance.habr.com/freelancers/By-mand/opinions

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Портфолио моих работ

https://www.behance.net/PaolaBodnar

https://polibod.it/

Перед началом работы бесплатно проконсультирую по любому проекту.

и найду решение под ваши цели и возможности.

Давайте сотрудничать!

Телеграм @paolabodnar

Почта: [email protected]