Web/графический дизайн под ваши цели и возможности!
Разработаю несколько вариантов дизайна по вашему проекту. Быстро, качественно!
Процесс работы:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Обсуждение ТЗ ( !только в режиме чата, задание беру в письменной форме! ), сроков, стоимости, способа оплаты;
- Предоплата 30-50% от суммы проекта (или поэтапная оплата - см. ниже);
- Только после получения на счет предоплаты, начинаю работу над дизайном;
- Высылаю Вам скрины работы, вносим правки (правки выслать паками);
- Когда Клиент доволен - производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Условия работы:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Предоплата 30-50% от суммы проекта.
- Предоставляю только один один вариант макет дизайна сайта (если заранее не оговорены другие условия).
- Все дополнительные задачи, не оговорённые до начала работ, оплачиваются отдельно (размер доплаты определяю я до внесения изменений).
- Другие макеты не дорабатываю.
- В конкурсах не участвую, пробные макеты для "посмотреть ваш стиль" не рисую.
- В выходные и праздничные дни не работаю (исключения по договорённости).
Но ответить на Ваши вопросы могу в любое время, когда не сплю.
Способ оплаты: Карта Visa или Mastercard. Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает Заказчик.
Цены:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лендинги
- До 6-ти блоков: 240$
- Каждый последующий блок: +20$
- Адаптив(планш.+смарт.): +120$
- Главная страница: от 200$
- Адаптив главной (планш.+смарт.): +100$
- Внутренние страницы: 40$ / за 1стр.
- При заказе 4-х и более внутренних страниц: 35$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +20$ / за 1стр.
Отзывы некоторых моих работ https://freelance.habr.com/freelancers/By-mand/opinions
Портфолио моих работ
https://www.behance.net/PaolaBodnar
Перед началом работы бесплатно проконсультирую по любому проекту.
и найду решение под ваши цели и возможности.
Давайте сотрудничать!
Телеграм @paolabodnar
Почта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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