Образование высшее, кандидат экономических наук, доцент на кафедре экономического ВУЗа.
Имею опыт написания научных студенческих работ: рефератов, курсовых и дипломных работ. Также, специализируюсь на написании научных статей по специальности "банковское дело".
Предоставляю услуги по написанию статей, рефератов, курсовых и дипломных работ. Делаю все качественно и в короткие сроки.
Также выполняю рерайт с высокой уникальностью.
По срокам всегда стараюсь выполнять раньше нужного времени.
Портфолио
- Маркетинговая стратегия банка207 просмотров
- Операции банка с ценными бумагами169 просмотров
- Финансовая устойчивость Диплом Курсовая359 просмотров
- Организация потребительского кредитования254 просмотра
- Долгосрочное кредитование инвестиционных проектов162 просмотра
- Формирование ресурсов банка163 просмотра
- Банковский маркетинг155 просмотров
- Банковское кредитование в России157 просмотров
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