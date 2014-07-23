Polina80

Юлия Котелевская Polina80

 
43 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование высшее, кандидат экономических наук, доцент на кафедре экономического ВУЗа.

Имею опыт написания научных студенческих работ: рефератов, курсовых и дипломных работ. Также, специализируюсь на написании научных статей по специальности "банковское дело".

Предоставляю услуги по написанию статей, рефератов, курсовых и дипломных работ. Делаю все качественно и в короткие сроки.

Также выполняю рерайт с высокой уникальностью.

По срокам всегда стараюсь выполнять раньше нужного времени.

[email protected]

Написание статей
Отзывы заказчиков
maria_fake
Мария 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
7 баллов
9 лет назад
Диплом "Ресурсы предприятия"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $150
от 10 дней
нет рейтинга