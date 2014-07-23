Образование высшее, кандидат экономических наук, доцент на кафедре экономического ВУЗа.

Имею опыт написания научных студенческих работ: рефератов, курсовых и дипломных работ. Также, специализируюсь на написании научных статей по специальности "банковское дело".

Предоставляю услуги по написанию статей, рефератов, курсовых и дипломных работ. Делаю все качественно и в короткие сроки.

Также выполняю рерайт с высокой уникальностью.

По срокам всегда стараюсь выполнять раньше нужного времени.

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