Современные сайты на Tilda. Дизайн сайтов и мобильных приложений в Figma.

Здравствуйте, меня зовут Полина и я создаю современные сайты с индивидуальным дизайном на Tilda. А так же разрабатываю дизайн мобильных приложений, лендингов, сайтов - визиток, интернет магазинов в Figma.

Инструменты, с которыми работаю:

- Figma

- Tilda

Дизайн, вызывающий доверие у клиента и заставляющий его оставить заявку.

Адаптивный дизайн под все устройства.

Доступный и понятный для пользователя интерфейс.

Без старомодных решений.

Этапы работы.

1. Обсуждение ТЗ в формате чата.

2. Предоплата от 20 до 40% от суммы проекта. Я создаю примерный макет и скидываю его Вам.

3. Обсуждение правок.

4. Готовый проект, который Вы одобряете, передается Вам после совершения оплаты.

Бесплатные плюшки.

1. Бесплатное консультирования на протяжении 2 недель, после завершения проекта.

2. (Только на Tilda) Научу самостоятельно редактировать несложную информацию, после завершения работы.

Цены и сроки.

(Цена индивидуальна и обсуждается с клиентом)

1. Лендинг. Срок от 5 до 8 календарных дней.

2. Многостраничник.

До 6 страниц. Срок до 9 календарных дней.

До 10 страниц. Срок до 15 календарных дней.

Контакты:

Email для связи

Telegram для связи @pollynsh

Отвечу в любое время