Здравствуйте, меня зовут Полина и я создаю современные сайты с индивидуальным дизайном на Tilda. А так же разрабатываю дизайн мобильных приложений, лендингов, сайтов - визиток, интернет магазинов в Figma.
Инструменты, с которыми работаю:
- Figma
- Tilda
- Дизайн, вызывающий доверие у клиента и заставляющий его оставить заявку.
- Адаптивный дизайн под все устройства.
- Доступный и понятный для пользователя интерфейс.
- Без старомодных решений.
Этапы работы.
1. Обсуждение ТЗ в формате чата.
2. Предоплата от 20 до 40% от суммы проекта. Я создаю примерный макет и скидываю его Вам.
3. Обсуждение правок.
4. Готовый проект, который Вы одобряете, передается Вам после совершения оплаты.
Бесплатные плюшки.
1. Бесплатное консультирования на протяжении 2 недель, после завершения проекта.
2. (Только на Tilda) Научу самостоятельно редактировать несложную информацию, после завершения работы.
Цены и сроки.(Цена индивидуальна и обсуждается с клиентом)
1. Лендинг. Срок от 5 до 8 календарных дней.
2. Многостраничник.
До 6 страниц. Срок до 9 календарных дней.
До 10 страниц. Срок до 15 календарных дней.
Контакты:Email для связи [email protected]
Telegram для связи @pollynsh
Отвечу в любое время