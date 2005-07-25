КОПИРАЙТЕР/РЕРАЙТЕР

Приветствую! Мое имя - Полина!

Я молодой и активный специалист в области копирайтинга и рерайтинга, имею небольшой опыт работы и много энергии, желания развиваться. Я ответственный и коммуникабельный человек, который обязательно детально выполнит ваши пожелания качественно и в краткие сроки. В силу своей "зелености" за работу беру скромную, посильную каждому плату.

Что я умею:

Написать грамотный, приятный глазу продающий текст

Рерайтинг - перепишу ваш текст, сделав его оригинальным и красочным

Придумать, написать и оформить пост для ваших соц.сетей.

Общаться вежливо и добродушно, подходить к работе с юмором :)

Буду рада сотрудничать и выполнять ваши заказы, пишите!