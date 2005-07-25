КОПИРАЙТЕР/РЕРАЙТЕР
Приветствую! Мое имя - Полина!
Я молодой и активный специалист в области копирайтинга и рерайтинга, имею небольшой опыт работы и много энергии, желания развиваться. Я ответственный и коммуникабельный человек, который обязательно детально выполнит ваши пожелания качественно и в краткие сроки. В силу своей "зелености" за работу беру скромную, посильную каждому плату.
Что я умею:
Написать грамотный, приятный глазу продающий текст
Рерайтинг- перепишу ваш текст, сделав его оригинальным и красочным
Придумать, написать и оформить пост для ваших соц.сетей.
Общаться вежливо и добродушно, подходить к работе с юмором :)
Буду рада сотрудничать и выполнять ваши заказы, пишите!
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
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$1/час
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