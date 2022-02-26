Графический дизайнер и иллюстратор
Добрый день!
Меня зовут Полина. Работаю графическим дизайнером и иллюстратором больше 5 лет удаленно.
Мои навыки:
- Знание программ: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect (basic) , 3D Max (basic), Microsoft Office.
- Создаю иллюстрации в разных стилях ( в основном в flat), иконки и другое.
- Создаю инфографику различной сложности и тематики.
- Создаю фирменный стиль компании (лого, брендбук), полиграфичексую продукцию (визитки, флаера, папки, программы, бейджи и другое), наружную рекламу, рекламу для веб, анимированные баннеры.
- Владею техникой портретого рисунка и рисунком от руки.