PolinaMel

Полина Мельник PolinaMel

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

Добрый день!

Меня зовут Полина. Работаю графическим дизайнером и иллюстратором больше 5 лет удаленно.

Мои навыки:

  • Знание программ: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect (basic) , 3D Max (basic), Microsoft Office.
  • Создаю иллюстрации в разных стилях ( в основном в flat), иконки и другое.
  • Создаю инфографику различной сложности и тематики.
  • Создаю фирменный стиль компании (лого, брендбук), полиграфичексую продукцию (визитки, флаера, папки, программы, бейджи и другое), наружную рекламу, рекламу для веб, анимированные баннеры.
  • Владею техникой портретого рисунка и рисунком от руки.
InDesignIllustrator3ds MaxPhotoshopБрендбукИнфографика