UX/UI designer UX recearch: Понимание проблем пользователя; улучшение и развитие идеального функционала Анализ целевой аудитории Организация дизайнерского процесса: Impact maps, Personas, Empathy maps, информационная архитектура и др. Вайрфрейминг UI design: Понимание Google Material Desing Sistem и Human Interface Guidlines Знание законов графического интерфейса (закон Фитса) Работа с элементами и компонентами графического дизайна, сетками и data-driven interfaces Прототипирование

Я против войны в Украине !