UX/UI designer
UX recearch:
Понимание проблем пользователя; улучшение и развитие идеального функционала
Анализ целевой аудитории
Организация дизайнерского процесса: Impact maps, Personas, Empathy maps, информационная архитектура и др.
Вайрфрейминг
UI design:
Понимание Google Material Desing Sistem и Human Interface Guidlines
Знание законов графического интерфейса (закон Фитса)
Работа с элементами и компонентами графического дизайна, сетками и data-driven interfaces
Прототипирование
Я против войны в Украине!