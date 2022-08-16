PolinaS24

Полина Саванович PolinaS24

 
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
UX/UI designer

UX recearch:

Понимание проблем пользователя; улучшение и развитие идеального функционала

Анализ целевой аудитории

Организация дизайнерского процесса: Impact maps, Personas, Empathy maps, информационная архитектура и др.

Вайрфрейминг

UI design:

Понимание Google Material Desing Sistem и Human Interface Guidlines

Знание законов графического интерфейса (закон Фитса)

Работа с элементами и компонентами графического дизайна, сетками и data-driven interfaces

Прототипирование