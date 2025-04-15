Дизайнер Интерьера
Дизайнер интерьера, комплектовщик, декоратор.
Делаю все в лучшем виде, сдаю в срок.
Разрабатываю виллы в тропическом климате, о.Бали.
-разработка концепции интерьера( скетчи/коллажи/стиль листы)
-рабочая документация( все чертежи для рабочих)
-смета (подсчеты материалов и спецификация)
-визуализация
Работы и отзывы можно посмотреть по ссылке ниже.
https://www.instagram.com/emess.design/
консультация по TELEGRAM: +7 952 053 4772 или e-mail : [email protected].
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Гостиная в скандинавском стиле23 просмотра
- Санузел яркий15 просмотров
- Спальня в современном стиле25 просмотров
- Ресепшн клиники66 просмотров
- Спальня48 просмотров