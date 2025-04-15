Дизайнер Интерьера

Дизайнер интерьера, комплектовщик, декоратор.

Делаю все в лучшем виде, сдаю в срок.

Разрабатываю виллы в тропическом климате, о.Бали.

-разработка концепции интерьера( скетчи/коллажи/стиль листы)

-рабочая документация( все чертежи для рабочих)

-смета (подсчеты материалов и спецификация)

-визуализация

Работы и отзывы можно посмотреть по ссылке ниже.

https://www.instagram.com/emess.design/

консультация по TELEGRAM: +7 952 053 4772 или e-mail : [email protected].