Polina_Yandex

Полина Исполатова Polina_YandexPolina_Yandex
24 годаРоссия/Тюмень
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Cпециалист в Яндекс.Директ
Я специалист в настройке рекламы Яндекс.Директ, усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас.
Окончила университет с красным дипломом. К работе подхожу очень ОТВЕТСТВЕННО.
Для начала проведу БЕСПЛАТНО аудит сайта и конкурентов. Попрошу только отзыв о моей работе. Далее предлагаю настроить интернет рекламу всего 1500 руб.
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