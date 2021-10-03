Polina_Yandex

Cпециалист в Яндекс.Директ

Я специалист в настройке рекламы Яндекс.Директ, усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для Вас.

Окончила университет с красным дипломом. К работе подхожу очень ОТВЕТСТВЕННО.

Для начала проведу БЕСПЛАТНО аудит сайта и конкурентов. Попрошу только отзыв о моей работе. Далее предлагаю настроить интернет рекламу всего 1500 руб.

Пишите, обсудим все детали!