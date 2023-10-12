Менеджер маркетингової компанії BRM digital

Вітаю!

Мене звати Поліна, я представляю маркетингову компанію BRM Digital - міжнародна команда, работа якої полягає у грамотному та продуманому підході до налаштування рекламної кампанії.

Ми надаємо комплексні рішення для просування бізнесу у соціальних мережах. А саме: лідогенерація, оформлення сторінок, адміністрування, робота з репутацією, брендування, написання унікального контенту за тематиками будь-якої складності, проведення рекламних кампаній, проведення консультацій, розробка сайтів, послуги з графічного та веб-дизайну.



Маємо досвід із проєктами брендів національного та світового масштабу: Moneyveo, Lexus, Toyota, Hyundai, ECCO, WWF, групи ресторанів, великі інтернет-магазини, стартапи, страхові компанії та елітні ЖК.

Проводимо консультацію перед запуском проєкту і пропонуємо найефективніші канали для просування.

Запрошуємо до співпраці із нами Вас і будемо раді обговорити деталі:)



З повагою, Поліна

рекламний менеджер

BRM digital

Відкритість, чесність та прозорість на всіх етапах – головний пріоритет BRM digital.