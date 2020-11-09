Дизайнер логотипов\баннеров\афиш\обложек альбомов\
Рисую, занимаюсь дизайном. По специализации живописец.
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Портфолио
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- Дизайн сайта одежды46 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Хороший исполнитель. Задача выполнена на высоком уровне. На связи был постоянно, отвечал на все вопросы, к решению задач подходит ответственно. Дополнительные правки внес за приемлемую плату и сделал их в короткий срок. Отлично реализовал мобильный вариант верстки несмотря на то что было много особых нестандартных требований. Работает быстро и качественно, работу доводит до конца. К сотрудничеству рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, постоянная связь, быстрая оплата.
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $20от 7 дней
нет рейтинга