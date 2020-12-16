Polskaya_web

Веб дизайн (UI/UX, лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения)

Привет 👋

Меня зовут Любовь, мне 28 лет, я UI/UX и web-дизайнер.

👉 лендингов,

👉 интернет-магазинов,

﻿﻿👉 мобильных приложений.

В дизайне первый год. Постоянно развиваюсь, читаю профессиональную литературу, изучаю новые программы, слежу за трендами для улучшения качества своей работы.

Ознакомиться с моим портфолио можно по ссылке на Behance﻿.

Работаю в Figma. Могу сделать сайт на Tilda, WIX.

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