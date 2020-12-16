Polskaya_web

Веб дизайн (UI/UX, лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения)
Привет 👋
Меня зовут Любовь, мне 28 лет, я UI/UX и web-дизайнер.
Занимаюсь проработкой логики и визуальной составляющей 👉 лендингов,
👉 интернет-магазинов,
👉 мобильных приложений.
В дизайне первый год. Постоянно развиваюсь, читаю профессиональную литературу, изучаю новые программы, слежу за трендами для улучшения качества своей работы.
Ознакомиться с моим портфолио можно по ссылке на Behance.
Работаю в Figma. Могу сделать сайт на Tilda, WIX.
Связаться со мной:
- e-mail: [email protected]
- Telegram: @LyubovPolskaya
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