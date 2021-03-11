Занимаюсь профессионально видеомонтажом и работой с графикой на протяжении трех лет.
Оказываю услуги видеомонтажа:
• Создание рекламных/праздничных/корпоративных/семейных видео
• Создание интро/аутро/всплывающих анимаций/плашек/субтитров
• Склейка, обрезка, ускорение, вырезка ненужных фрагментов видео (вотермарков)
• Монтаж сториз инстаграмма, видео для тик-тока
• Наложение эффектов, цветокоррекция
• Выравнивание уровня громкости, уборка шума из видео
Любые виды обработки видео.
Используемые программы:
• Premiere Pro
• Affter Effects
• Photoshop
• LosslesCut/кодировщики и другие утилиты
Огромный опыт ведения ютуб каналов с нарезками (2 года), понимание алгоритмов выдачи видео.
Примеры:
1. Мой канал с нарезками стримера по доте Stray228 - https://www.youtube.com/channel/UCk3h1-LxRkDq7vgb-9akjcw/videos
Параллельный монтаж на другие каналы стримеров по доте:
2. Cartmanzbs - https://www.youtube.com/channel/UC2sZpjGgAJTd_21J7AJwXew
3. Kudes - https://www.youtube.com/channel/UCw_neEa45M8WjBrKfbzcOoA/videos
Различного вида подработки на фрилансе.
Портфолио (обновляется чаще и разделено по категориям) - https://www.artstation.com/user-7bbe6521843a8f38
Владею английским языком на уровне B2 (Upper intermediate).
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