Создаю профессиональные видео в краткие сроки

Занимаюсь профессионально видеомонтажом и работой с графикой на протяжении трех лет.

Оказываю услуги видеомонтажа:

• Создание рекламных/праздничных/корпоративных/семейных видео

• Создание интро/аутро/всплывающих анимаций/плашек/субтитров

• Склейка, обрезка, ускорение, вырезка ненужных фрагментов видео (вотермарков)

• Монтаж сториз инстаграмма, видео для тик-тока

• Наложение эффектов, цветокоррекция

• Выравнивание уровня громкости, уборка шума из видео

Любые виды обработки видео.

Используемые программы:

• Premiere Pro

• Affter Effects

• Photoshop

• LosslesCut/кодировщики и другие утилиты

Огромный опыт ведения ютуб каналов с нарезками (2 года), понимание алгоритмов выдачи видео.

Примеры:

1. Мой канал с нарезками стримера по доте Stray228 - https://www.youtube.com/channel/UCk3h1-LxRkDq7vgb-9akjcw/videos

Параллельный монтаж на другие каналы стримеров по доте:

2. Cartmanzbs - https://www.youtube.com/channel/UC2sZpjGgAJTd_21J7AJwXew

3. Kudes - https://www.youtube.com/channel/UCw_neEa45M8WjBrKfbzcOoA/videos

Различного вида подработки на фрилансе.

Портфолио (обновляется чаще и разделено по категориям) - https://www.artstation.com/user-7bbe6521843a8f38

Владею английским языком на уровне B2 (Upper intermediate).