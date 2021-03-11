Poma_Nine

Роман Пеньков Poma_Nine

 
26 летАрмения/Ереван
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Создаю профессиональные видео в краткие сроки

Занимаюсь профессионально видеомонтажом и работой с графикой на протяжении трех лет.

Оказываю услуги видеомонтажа:

• Создание рекламных/праздничных/корпоративных/семейных видео

• Создание интро/аутро/всплывающих анимаций/плашек/субтитров

• Склейка, обрезка, ускорение, вырезка ненужных фрагментов видео (вотермарков)

• Монтаж сториз инстаграмма, видео для тик-тока

• Наложение эффектов, цветокоррекция

• Выравнивание уровня громкости, уборка шума из видео

Любые виды обработки видео.

Используемые программы:

• Premiere Pro

• Affter Effects

• Photoshop

• LosslesCut/кодировщики и другие утилиты

Огромный опыт ведения ютуб каналов с нарезками (2 года), понимание алгоритмов выдачи видео.

Примеры:

1. Мой канал с нарезками стримера по доте Stray228 - https://www.youtube.com/channel/UCk3h1-LxRkDq7vgb-9akjcw/videos

Параллельный монтаж на другие каналы стримеров по доте:

2. Cartmanzbs - https://www.youtube.com/channel/UC2sZpjGgAJTd_21J7AJwXew

3. Kudes - https://www.youtube.com/channel/UCw_neEa45M8WjBrKfbzcOoA/videos

Различного вида подработки на фрилансе.

Портфолио (обновляется чаще и разделено по категориям) - https://www.artstation.com/user-7bbe6521843a8f38

Владею английским языком на уровне B2 (Upper intermediate).

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
3 года назад
Отредактировать картинку в фотошопе
Спасибо, все прекрасно! Работа выполнена очень быстро и все как договаривались.
Четко поставленная задача и приятная, быстрая коммуникация :)
Ответный отзыв
guest_16168387898759
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
3 года назад
Интро на ютубе
Рекомендую. Талантливый специалист!
Рекомендую, вежливый заказчик с интересным заданием)
Ответный отзыв
guest_1616673190915
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Интро для Ютуб канала
Отличная, оперативная работа, учтены все пожелания, рекомендую!
Быстро нашли общий язык, приятный заказчик)
Ответный отзыв
akunamatataa
Дмитрий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Создать анимацию
Рекомендую!
Быстрая коммуникация и интересная задача
Ответный отзыв
vwvodik
48 летГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Собрать видеоролик из отснятого материала
Всё идеально и в срок! Отличная работа! Спасибо, Роман. Работаем!
Интересное видео и хорошо описанное ТЗ Быстрая и приятная коммуникация)
Ответный отзыв