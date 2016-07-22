Pons_Technology

Виталий Pons_Technology

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Мы являемся крупнейшим производителем и лидером сегмента одноразовых электронных сигарет на территории России и стран СНГ. Наша компания основана в 2006 году. Мы производим следующие бренды: электронные сигареты PONS и NOQO, энергетические жевательные резинки UPGUM, жидкости для заправки многоразовых электронных сигарет: Noqo, Pons и Dripping. В 2015 году компания вошла в список "100 лучших работодателей России", где заняла 27-ое место

  • Переверстка этикеток

    $30

    Необходимо изменить адрес изготовителя на 150 этикетках. Должно получиться 2 варианта одного объема, одного вкуса и одной крепости. Бутылочки 10, 30 и 50мл под жидкости для заправки электронных сигарет.

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Являемся компанией лидером в сегменте электронного курения.  Нам нужен дизайнер на проект обновления нашего сайта: http://www.pons.ru/.  Будем рады сотрудничеству с дизайнерами – специалистами в отрасли веб-дизайна.  Рассматриваем работу только с ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    Добрый день! Являемся компанией лидером в сегменте электронного курения.  Нам нужен дизайнер на проект обновления нашего сайта: http://www.pons.ru/.  Будем рады сотрудничеству с дизайнерами – специалистами в отрасли веб-дизайна.  Рассматриваем работу только с частными лицами. Заинтересованных ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад