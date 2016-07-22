Pons_Technology

Мы являемся крупнейшим производителем и лидером сегмента одноразовых электронных сигарет на территории России и стран СНГ. Наша компания основана в 2006 году. Мы производим следующие бренды: электронные сигареты PONS и NOQO, энергетические жевательные резинки UPGUM, жидкости для заправки многоразовых электронных сигарет: Noqo, Pons и Dripping. В 2015 году компания вошла в список "100 лучших работодателей России", где заняла 27-ое место