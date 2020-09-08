Довольный клиент – мечта копирайтера!

Здравствуйте!

Я – начинающий копирайтер, обучаюсь на курсах Profi-internet и готова применить знания по копирайтингу для выполнения ваших заказов. Напишу тексты просто и лаконично. Изучу тематику, проанализирую и обобщу информацию. Отдаю предпочтение копирайтингу.

Максимально точно выполню работу по техническому заданию, для “работы над ошибками” – 24 часа!