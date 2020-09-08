Popova-Svetlana-

Светлана Popova-Svetlana-

 
65 летРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Довольный клиент – мечта копирайтера!

Здравствуйте! 

Я – начинающий копирайтер, обучаюсь на курсах Profi-internet и готова применить знания по копирайтингу для выполнения ваших заказов. Напишу тексты просто и лаконично. Изучу тематику, проанализирую и обобщу  информацию. Отдаю предпочтение копирайтингу.   

Максимально точно выполню работу по техническому заданию, для “работы над ошибками” – 24 часа! 

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