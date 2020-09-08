Светлана Popova-Svetlana-Popova-Svetlana-
65 летРоссия/Волгоград
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Довольный клиент – мечта копирайтера!
Здравствуйте!
Я – начинающий копирайтер, обучаюсь на курсах Profi-internet и готова применить знания по копирайтингу для выполнения ваших заказов. Напишу тексты просто и лаконично. Изучу тематику, проанализирую и обобщу информацию. Отдаю предпочтение копирайтингу.
Максимально точно выполню работу по техническому заданию, для “работы над ошибками” – 24 часа!
Действие аккаунта приостановлено!
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- Рерайт статьи https://stonetime.ru/brands/akrilovy129 просмотров