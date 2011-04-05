Интеграция готовых макетов в hostcms. Любая сложность и любая логика.

Здравствуйте.

Специализируюсь на интеграции как сверстанных, так и в формате psd шаблонов в систему управления Hostcms.

Немного о возможностях системы:

- подробнее о системе здесь можно узнать на сайте производителя http://hostcms.ru

- система обладает мощным API, что позволяет создавать любую логику сайта. Что это означает? Когда вы заказываете

сайт, логика действия которого отличается от стандартной иерархической, то зачастую те исполнители, которые работают

на системах и не умеют работать через API отпадают. Т.е. если отсутствует модуль, то вы не получите решения своей задачи.

В моем случае, вы получаете решение какой угодно логики сайта.

Мало того, в системе настраивается все! Что очень удобно для оптимизаторов.

Посмотрите на сайте производителя как выглядит интерфейс изнутри, почитайте отзывы.

Это практически чуть ли не единственная профессиональная российская система, у которой бесплатная редакция обгоняет

по возможностям платные редакции других производителей.

В общем, если вы хотите сделать мощный сайт, на профессиональной системе (даже на бесплатной редакции), то заказывайте.

От вас дизайн и четкое ТЗ. Если дизайна хватает для понятия логики работы сайта, то ТЗ не обязательно.