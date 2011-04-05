Porterweb

Александр Porterweb

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Интеграция готовых макетов в hostcms. Любая сложность и любая логика.

Здравствуйте.

Специализируюсь на интеграции как сверстанных, так и в формате psd шаблонов в систему управления Hostcms.

Немного о возможностях системы:

- подробнее о системе здесь можно узнать на сайте производителя http://hostcms.ru

- система обладает мощным API, что позволяет создавать любую логику сайта. Что это означает? Когда вы заказываете

сайт, логика действия которого отличается от стандартной иерархической, то зачастую те исполнители, которые работают

на системах и не умеют работать через API отпадают. Т.е. если отсутствует модуль, то вы не получите решения своей задачи.

В моем случае, вы получаете решение какой угодно логики сайта.

Мало того, в системе настраивается все! Что очень удобно для оптимизаторов.

Посмотрите на сайте производителя как выглядит интерфейс изнутри, почитайте отзывы.

Это практически чуть ли не единственная профессиональная российская система, у которой бесплатная редакция обгоняет

по возможностям платные редакции других производителей.

В общем, если вы хотите сделать мощный сайт, на профессиональной системе (даже на бесплатной редакции), то заказывайте.

От вас дизайн и четкое ТЗ. Если дизайна хватает для понятия логики работы сайта, то ТЗ не обязательно.

Отзывы заказчиков

leopan
Леонид 
64 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$180
0 баллов
14 лет назад
Интернет-магазин из моего PSD
Трехдневную работу делал почти 1,5 месяца.Все время куда-то пропадал. В итоге немного не доделал и пропал окончательно.
OLIUM
Серж 
51 год
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Верстка под HOSTCMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ilyalavrov
Илья 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$180
8 баллов
14 лет назад
Сверстать и поставить на CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга