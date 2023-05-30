Кристина Поспеева Pospeeva_DesignPospeeva_Design
36 летНидерланды/Амстердам
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Графический и веб дизайн
Привет! Меня зовут Кристина, я графический и веб дизайнер. Я разрабатываю логотипы, фирменные стили, дизайн лендингов и веб-сайтов. Разрабатываю и запускаю сайты на платформе Тильда.
Я обожаю мир дизайна и все, что с ним связано, с удовольствием помогу реализовать ваши идеи и воплотить их в жизнь!
Портфолио
- Лендинг на Тильде для организатора пространства47 просмотров
- Логофолио46 просмотров
- Логотип и фирменный стиль46 просмотров
- Логотип и фирменный47 просмотров