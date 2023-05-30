Графический и веб дизайн

Привет! Меня зовут Кристина, я графический и веб дизайнер. Я разрабатываю логотипы, фирменные стили, дизайн лендингов и веб-сайтов. Разрабатываю и запускаю сайты на платформе Тильда.

Я обожаю мир дизайна и все, что с ним связано, с удовольствием помогу реализовать ваши идеи и воплотить их в жизнь!