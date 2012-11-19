World's Edge. Ищем креативную команду. Кто с нами?)

Международная команда World's Edge занимается разработкой концептуальных сайтов со своей историей создания.

В случае разработки сайтов мы делаем упор на графическом оформлении, концепции, удобстве для пользователя.

Также, мы создаем саундтреки для кинофильмов, музыкальную атмосферу игр и сайтов.

Мы рады будем принять в свою команду:

- иллюстраторов

- web дизайнеров

- программистов

- SEO специалистов

Ждем ;)

С Уважением Марина Мартин.