Люпер Марина PrO_ManagerPrO_Manager
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
World's Edge. Ищем креативную команду. Кто с нами?)
Международная команда World's Edge занимается разработкой концептуальных сайтов со своей историей создания.
В случае разработки сайтов мы делаем упор на графическом оформлении, концепции, удобстве для пользователя.
Также, мы создаем саундтреки для кинофильмов, музыкальную атмосферу игр и сайтов.
Мы рады будем принять в свою команду:
- иллюстраторов
- web дизайнеров
- программистов
- SEO специалистов
Ждем ;)
С Уважением Марина Мартин.
Действие аккаунта приостановлено!
Сайты «под ключ»
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