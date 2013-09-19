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Андрей Гаврилин
Pro100y
Pro100y
28 лет
Украина
/
Севастополь
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Илья
Hool
40 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$20
0 баллов
10 лет назад
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Вежливо перенося сроки то на день, потом на несколько дней, потом на неделю, пропал так и не сделав работу.
Веб-программирование
1 отзыв
(-1)
от $20
от 1 дня
#4067
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Отзывы заказчиков
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