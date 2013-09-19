Pro100y

Андрей Гаврилин Pro100y

 
28 летУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Hool
Илья 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
0 баллов
10 лет назад
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Вежливо перенося сроки то на день, потом на несколько дней, потом на неделю, пропал так и не сделав работу.
Веб-программирование
1 отзыв(-1)
от $20
от 1 дня
#4067