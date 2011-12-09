Разработка ПО,Web-сайтов,БД

Email:[email protected]

[email protected]

ICQ: 555-545-616

Языки программирования: C++/C#/assembler/Objective-C/PHP/JavaScript/AJAX HTML/CSS

Среды и пакеты: Excel, Word, Access, Visio, MVS, XCODE, phpDesigner, ZendStudio

Иностранные языка: английский со славарем, читаю техническую литературу

Есть опыт в написание программ с использованием WinAPI, MFC, XNA, ADO.NET,WPF,.NET Framework 3.5, cocoa, cocos2d, box2D, chipmunk,MSSQL,MySQL,smarty

Работа с платежными системами: robokassa,smsbill, A1Pay...

Имею опыт работы с сист контроля версии:SVN,GIT

Законченные проекты под iOS: http://itunes.apple.com/us/app/dreamy-goat/id469818076?mt=8

http://itunes.apple.com/app/root-s.a-manager/id531361541?mt=8

Опыт в game development:

разрабока и отладка приложения исп Instruments, поиск утечек, работа с Time Profiler, написание конструктора уровня под MacOS, работа с Particles, работа с тайлами, работа с Game Center и OpenFeint, работа с FacebookApi и TwitterApi, написание универсального iOS-приложения с поддержкой retina, многопоточное программирование, работа с векторной алгеброй, оптимизация png изображений, работа с спрайтовой анимацией, работа с :Tiled, Particle Designer, Zwoptex, Texture Packer. Работа с plist-файлами, работа с xml-парсерами (TBXML), создание конвертора sd

Персональная информация:

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив, усидчивый.

Имею водительские права кат В, и личное авто.