Email:[email protected]
ICQ: 555-545-616
Языки программирования: C++/C#/assembler/Objective-C/PHP/JavaScript/AJAX HTML/CSS
Среды и пакеты: Excel, Word, Access, Visio, MVS, XCODE, phpDesigner, ZendStudio
Иностранные языка: английский со славарем, читаю техническую литературу
Есть опыт в написание программ с использованием WinAPI, MFC, XNA, ADO.NET,WPF,.NET Framework 3.5, cocoa, cocos2d, box2D, chipmunk,MSSQL,MySQL,smarty
Работа с платежными системами: robokassa,smsbill, A1Pay...
Имею опыт работы с сист контроля версии:SVN,GIT
Законченные проекты под iOS: http://itunes.apple.com/us/app/dreamy-goat/id469818076?mt=8
http://itunes.apple.com/app/root-s.a-manager/id531361541?mt=8
Опыт в game development:
разрабока и отладка приложения исп Instruments, поиск утечек, работа с Time Profiler, написание конструктора уровня под MacOS, работа с Particles, работа с тайлами, работа с Game Center и OpenFeint, работа с FacebookApi и TwitterApi, написание универсального iOS-приложения с поддержкой retina, многопоточное программирование, работа с векторной алгеброй, оптимизация png изображений, работа с спрайтовой анимацией, работа с :Tiled, Particle Designer, Zwoptex, Texture Packer. Работа с plist-файлами, работа с xml-парсерами (TBXML), создание конвертора sd
Персональная информация:
Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив, усидчивый.
Имею водительские права кат В, и личное авто.
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