Качественная визуализация по немецким стандартам

Приветствую вас на своей странице,

хочу для начала представится, меня зовут Виталий, я живу и работаю в Германии более 15 лет. Уже более 12 лет я успешно работаю 3д визуализатором на немецкие фирмы как Bosch, Miele, Kladewei, Osram, Deutsche Steinzeug, Heroal, Wilo, и много других не менее важных.

Моя основная специализация это компьютерная визуализация (3д, CGI, Архвиз) как интерьеров так и промышленных продуктов от а до я.

В моей работе главное выполнить заказ так чтоб клиент был более чем доволен.

С уважением

Виталий