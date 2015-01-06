ProVis

Энес ProVis

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественная визуализация по немецким стандартам

Приветствую вас на своей странице,

хочу для начала представится, меня зовут Виталий, я живу и работаю в Германии более 15 лет. Уже более 12 лет я успешно работаю 3д визуализатором на немецкие фирмы как Bosch, Miele, Kladewei, Osram, Deutsche Steinzeug, Heroal, Wilo, и много других не менее важных. 

Моя основная специализация это компьютерная визуализация (3д, CGI, Архвиз) как интерьеров так и промышленных продуктов от а до я. 

В моей работе главное выполнить заказ так чтоб клиент был более чем доволен. 

С уважением

Виталий

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