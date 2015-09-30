Prockofiev

Тексты описаний разделов магазина. 3 текста на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до конца дня рабочего дня пятницы, 16.10. Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова. Подробное техзадание вышлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, в ...
- $5Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $7
Нужны тексты описаний разделов магазина. 5 текстов на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до четверга, 15.10. Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова. Тематика - женская галантерея. Подробное техзадание вышлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, в ...Завершен8 лет назад
- $7
Нужны тексты описаний разделов сайта. 5 текстов на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до вторника, 13.10. Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова (прямое вхождение необязательно). Тематика - женская ...Закрыт8 лет назад
- $20
Нужны тексты описаний для разделов сайта. Всего 15 текстов на 2000 символов бп каждый. Тематика - услуги, скидки, купоны. Аналоги (возможные источники) и подробное задание вышлю выбранному исполнителю. Для некоторых текстов необходимо использовать ключевые слова (прямое ...Завершен8 лет назад