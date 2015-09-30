Prockofiev

Алексей Prockofiev

 
49 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Тексты описаний групп товаров

    $5

    Тексты описаний разделов магазина.  3 текста на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до конца дня рабочего дня пятницы, 16.10.  Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова. Подробное техзадание вышлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты описаний товарных групп

    $7

    Нужны тексты описаний разделов магазина.  5 текстов на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до четверга, 15.10.  Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова. Тематика - женская галантерея. Подробное техзадание вышлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты на страницы разделов

    $7

    Нужны тексты описаний разделов сайта. 5 текстов на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до вторника, 13.10. Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова (прямое вхождение необязательно). Тематика - женская ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты для разделов сайта

    $20

    Нужны тексты описаний для разделов сайта. Всего 15 текстов на 2000 символов бп каждый. Тематика - услуги, скидки, купоны. Аналоги (возможные источники) и подробное задание вышлю выбранному исполнителю. Для некоторых текстов необходимо использовать ключевые слова (прямое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dunyasha
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Тексты описаний групп товаров
Очень приятное сотрудничество, никаких нареканий.
Задача выполнена четко в оговоренные сроки. Качество работы оптимально по отношению к ее стоимости. Также был предоставлен материал для корректировки и предварительной оценки. Отзывчивый и ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
filin19101989
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Тексты для разделов сайта
Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Задача выполнена четко в оговоренные сроки. Качество работы оптимально по отношению к ее стоимости. Также был предоставлен рабочий материал для корректировки и предварительной оценки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв