Prockofiev

Тексты описаний разделов магазина. 3 текста на 2500 символов бп каждый. Работу нужно выполнить до конца дня рабочего дня пятницы, 16.10. Проверка уникальности по Адвего, не ниже 95%. В текстах необходимо использовать ключевые слова. Подробное техзадание вышлю выбранному исполнителю. Пожалуйста, в ...