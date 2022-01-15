Profiwork777

Ваш помощник !

Я - Ваш помощник. Ответственно и в срок! Цены по договоренности!

Резюме

Должность - наборщик текстов, копирайтер, рерайтер.

ФИО - Наталья Коверзюк

Дата рождения: 21.09.1985

Пол - женский

Страна - Украина

Услуги: набор текста, редактура материалов. Возможно написание коротких текстов, перевод текстов. Срисовка.

Цены: низкие.

Опыт: ведение интернет магазина - база товаров и цен. Написание информационных сообщений, составление описания товаров, фото-обработка товаров. Также оператор callцентра (2 года), кассир - оператор, затем руководитель кредитного учреждения (4

года).

Образование: высшее. Экономика, маркетинг. (КНЭУ им В.Гетьмана) Профессиональные качества: выполнение работы в срок! Работаю на себя, а значит - на результат. Точность, аккуратность,

ответственность.

Личные качества: терпение, умение общаться с клиентами. Творческая.

Языки: украинский(родной, уверенный пользователь), русский(уверенный пользователь), английский(средний уровень). Компьютерная грамотность: пакет офисных программ. Хорошая скорость набора. Наличие социальных сетей.

еmail: [email protected]