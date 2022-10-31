Pronin9000

React/Redux разработчик

Разработчик JS/React/Redux. Знаю библиотеки HTML/CSS, например Bootstrap, а также работал с препроцессорами LESS/SASS.

Опыт разработки сайтов/приложений: полтора года, имеется опыт разработки мобильных приложений на Flutter.

Разрабатывал множество сайтов, среди которых были сайты для такси и клиники. Также мной был написан работающий прототип социальной сети на React/Redux по принципу SPA с работающей авторизацией, отображением личных профилей пользователей, функцией добавления постов, отправки сообщений. В основе лежала API пользователей с которой происходило взаимодействие посредством POST/GET/DELETE/UPDATE запросов.