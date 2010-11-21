Prorab2010

Здравствуйте фрилансеры. На моём сайте http://uletno.at.ua/ не фиксирует клики по рекламе.Может код повреждён?Раньше пару кликов всего было,но сумма за клики не поступала.В чём проблемма7
Тестирование сайтов1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. На моём сайте http://uletno.at.ua/ не фиксирует клики по рекламе.Может код повреждён?Раньше пару кликов всего было,но сумма за клики не поступала.В чём проблемма7
Здравствуйте. У меня на сайте http://www.sun-rise.net.ru/ странная реклама,клики не фиксирует,а если фиксирует,то статус кликов по рекламе падает.Есть варианты?