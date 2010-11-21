Prorab2010

Илья Prorab2010

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Самый лёгкий тест сайта

    Здравствуйте фрилансеры. На моём сайте http://uletno.at.ua/ не фиксирует клики по рекламе.Может код повреждён?Раньше пару кликов всего было,но сумма за клики не поступала.В чём проблемма7

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблема с сайтом

    Здравствуйте. У меня на сайте http://www.sun-rise.net.ru/ странная реклама,клики не фиксирует,а если фиксирует,то статус кликов по рекламе падает.Есть варианты?

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад