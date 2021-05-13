Работаем с 2010 года, за плечами огромный опыт. Множество интересных и сложных проектов закалили нас и отточили мастерство. И мы готовы поделится им с вами.
Верстка:
валидно и чисто
кроcсбраузерно
адаптивно
Программирование:
Wordpress
Joomla
DLE
Woocommerce
Opencart
Virtuemart
Битрикс
Так же, сотрудничаем очень хорошим дизайнером, поэтому готовы взять в разработку "сайт под ключ"!
Цена формируется из поставленной задачи. Мы не ломим цены, но и труд свой уважаем.
Верстка от 2500
Натяжка от 2500
Так же, предоставляем услуги по отдельности: верстка, программирование.
Портфолио с нашими работами (далеко не все, так как их слишком много и некоторые просто технически устарели) можно посмотреть на нашем сайте: http://prostoweb.su/
Наверное все :) Готовы работать для вас! И главное помнить, четкое и подробное ТЗ - залог успеха. Хорошее техническое задание сэкономить время как нам, так и Вам :)
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