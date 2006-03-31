Prynaiik

Ангеліна Prynaiik

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ищу любую работу от 20 до 200 грн.

  Я художник, занимаюсь рисованием около 4х лет. В моих возможностях нарисовать коммишку или полный рисунок с фоном и со всем вытекающим.

  Так же занимаюсь рерайтом и копирайтом. Пишу пересказы и рассказы. Был опыт в писательстве фанфиков.

В целом могу сделать буквально что угодно что касается набирания текста на клавиатуре(Вплоть до вашего домашнего задания) и/или рисования.

Немного о моих плюсах и минусах:

Плюсы:

- Я могу выделить из своего графика сколько угодно времени на задание что означает - Вы получите всё быстро.

- Я старательный человек, так что ошибок в моей работе будет минимально(Вы конечно же можете под рихтовать всё что Вам не нравиться).

- Добросовестный работник, буду отчитываться за проделанные труды. 

Минусы:

- Иногда могу долго не отвечать на сообщения.

- В связи со своим графиком могу перенести Вашу работу (Если нужно срочно то сделаю всё возможное без откладывания! Разумеется за небольшую доплату) 

Портфолио

Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#134
Продающие тексты
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
#858
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $10от 10 часов
#1215