Ищу любую работу от 20 до 200 грн.

Я художник, занимаюсь рисованием около 4х лет. В моих возможностях нарисовать коммишку или полный рисунок с фоном и со всем вытекающим.

Так же занимаюсь рерайтом и копирайтом. Пишу пересказы и рассказы. Был опыт в писательстве фанфиков.

В целом могу сделать буквально что угодно что касается набирания текста на клавиатуре(Вплоть до вашего домашнего задания) и/или рисования.

Немного о моих плюсах и минусах:

Плюсы:

- Я могу выделить из своего графика сколько угодно времени на задание что означает - Вы получите всё быстро.

- Я старательный человек, так что ошибок в моей работе будет минимально(Вы конечно же можете под рихтовать всё что Вам не нравиться).

- Добросовестный работник, буду отчитываться за проделанные труды.

Минусы:

- Иногда могу долго не отвечать на сообщения.

- В связи со своим графиком могу перенести Вашу работу (Если нужно срочно то сделаю всё возможное без откладывания! Разумеется за небольшую доплату)