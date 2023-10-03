Копирайтер / Рерайтер / Сценарист / Писатель текстов к товарам / Заполнитель карточек товара / Писатель постов / Расшифровщик аудио и видеозаписей

Диктор / Актер озвучки и дубляжа / Оператор чата



По образованию ~ когнитивно~поведенческий и медицинский психолог~психотерапевт.



Более 5~и лет в статусах оператора П.К. и индивидуальном онлайн консультировании (преимущественно фриланс).

Интересует вакансия с похожими обязанностями, условиями и без продаж. Карьерный рост ~ интересен. Также, хотела бы постоянный дополнительный источник дохода, или трудиться только в одном месте труда с более высоким окладом и процентами / бонусами, чем у дистанционного психотерапевта. Такие вакансии как «Администратор / ведение ~ блога / группы / аккаунта», «Редактор текста / Рерайтер», «Рассылка писем / сообщений», «Сценарист», «Писатель текстов к товарам», «Писатель постов», «Расшифровщик аудио и видеозаписей», «Диктор», «Актер озвучки / дубляжа» в удалённом формате труда, и вакансии с подобными условиями труда, хорошо подойдут.



По найму трудилась в вышеописанных ролях только до 25~и лет пока состояла на обучении. Сейчас, время от времени нахожу заказы на персональную психотерапию.



Пример уникальной статьи для поста, с использованием аудио (подкаста), хештегов и визуального контента ~ cloud.mail.ru/public/RnrD/QrZ6Uk2D9 или vk.com/wall2355313_3114 или t.me/JulianaLoshkaryova



Отношусь к копирайтингу и сценариям с точки зрения конечной цели заказчика, а именно ~ с точки зрения маркетинга. По сему, владею знаниями и навыками по копирайтингу и сценариям, вот такими :



~ Пишу как уникальные тексты на тему психологии, психотерапии, психиатрии, нейробиологии, магии, метафизики, науки. Так и редактирую готовые тексты.

Редактирую готовые тексты, которые написаны на самые разные темы ;



~ По запросу. Если нужно редактировать готовый текст, заменяю слова похожими по смыслу в предложениях ~ как через предложение, так и в каждом предложении ;



~ В продающих текстах описываю преимущества и пользу продукта в быту. + Те преимущества и факты о пользе, которые являются именно частой потребностью от таких продуктов ~ если я об этом что то знаю.

А ни его характеристики. По запросу ~ вношу характеристики в нужную часть текста ;



~ Пишу и редактирую готовые тексты только распространёнными словами, на уровне понимания 13~илетнего ребёнка. Что бы охватить как можно больше целевой аудитории, для привлечения к продукту. Однако, по запросу могу писать на языке профессионалов, для аудитории профессионалов ;



~ Пишу тексты без ошибок в пунктуации и правописании. Всегда проверяю, после окончания написания и / или редактирования, текст, на эти ошибки, в платной версии редактора текста.

Обычно и в последнее время пользуюсь текстовым редактором «Microsoft Word» ;



~ Осознаю важность заголовка для текста. Затрагиваю в нём главные причины, по которым читатель решил изучить тему текста. Это заинтересовывает читателя на прочтение, и он читает и даже перечитывает статью по итогу полностью ;



~ Короткое вступление. Возможно, с интригой ;



~ Чаще, пишу короткими предложениями, или стараюсь сократить предложения в готовом тексте. Мозг лучше запоминает начало и конец в рассказах или текстах. Соответственно, именно короткие предложения важнее длинных ;



~ Текст разделяю на части, каждая часть ~ с заголовком на тему части текста. Это можно использовать для оглавления и анализа пользователем сразу, какие части темы он хотел бы изучить в тексте. По запросу ~ могу подписывать их дополнительно нумерацией, по порядку счёта 1, 2, 3 и т.д. ;



~ Разделяю на абзацы текст. Так легче ни потерять нужную часть текста, которую читателю хочется иногда изучить ещё раз для лучшего понимания и запоминаемости ;



~ По запросу. В качестве концовки ~ что то, что даёт возможность читателю попробовать изученный материал в деле, уже на актуальный момент. Например, ссылка на соответствующее по теме тестирование, или ссылка на сайт / платформу, куда обычно копируются все свежие посты ;



~ На тему текста ~ подбираю ключевые слова для поля, предназначенного для них, или для размещения под текстом, или для размещения под визуальным сопровождением текста ;



~ Подбор визуального контента, соответствующего теме текста (фото / картинка / видео). Для того что бы как то визуально отделить текст от комментариев, если текст публикуется на сайте. И для привлечения к самому тексту, в ленте постов сайта / платформы.



Качества :



Грамотная речь, письменная грамотность, способность к эмпатии, умение качественно и длительно фокусироваться, ответственность, желание быть нужной и полезной. Присутствуют ярко выражено как логическое, так и творческое мышление. В меру раскованность. Без комплексов.