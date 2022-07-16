PubupCreed

Иван PubupCreed

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественно и в срок - HTML5/CSS3 JS ReactJS jQuery // Адаптивная вёрстка // Кроссбраузерный валидный код.

Я готов предоставить лучшую услугу среди фрилансеров за скромные деньги!

Работая со мной вы экономите деньги и время, ведь я не отхожу от компьютера:

  • Качественная вёрстка + бесплатный адаптив за ваш отзыв
  • Просьбы и доработки уже включены в стоимость услуг
  • Я даю гарантию на свои работы, бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:

  • приступаю здесь и сейчас
  • довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • всегда на связи
Связь:

Мне важно, чтобы клиент остался доволен.