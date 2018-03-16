Pugaev0078

Пугаев Эмиль Pugaev0078

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Требуются 2 переводчика на месяц постоянной работы

    Добрый день! Требуются 2 переводчика на месяц постоянной работы. Перевод с английского на русский и наоборот.  Тематика - криптовалюта. 1 сотрудник в дневное время, другой сотрудник в ночное.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод статей

    Добрый день! Требуется перевод нескольких текстов.  Требуется оперативность, желание работать и сотрудничать.  Спасибо;

    Переводы39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад