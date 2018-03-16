Pugaev0078

Добрый день! Требуются 2 переводчика на месяц постоянной работы. Перевод с английского на русский и наоборот. Тематика - криптовалюта. 1 сотрудник в дневное время, другой сотрудник в ночное.
Переводы17 заявок
Закрыт
7 лет назад
Добрый день! Требуются 2 переводчика на месяц постоянной работы. Перевод с английского на русский и наоборот. Тематика - криптовалюта. 1 сотрудник в дневное время, другой сотрудник в ночное.
Добрый день! Требуется перевод нескольких текстов. Требуется оперативность, желание работать и сотрудничать. Спасибо;