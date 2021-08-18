Добрый день! Опыт работы в аудио и видеомонтаже более 5 лет. Работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Sony Vegas, Eblaton.

Предлагаю услуги оператора, видеомонтажа, озвучивания, создание логотипов.

Работу выполню в кратчайшие сроки с учетом всех Ваших пожеланий!

Контакты: E-mail: [email protected] Telegram: @Pupilisto Whatsapp:87714289117

Буду рад сотрудничеству!