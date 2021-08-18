Добрый день! Опыт работы в аудио и видеомонтаже более 5 лет. Работаю с программами Adobe photoshop, After Effects, Sony Vegas, Eblaton.
Предлагаю услуги оператора, видеомонтажа, озвучивания, создание логотипов.
Работу выполню в кратчайшие сроки с учетом всех Ваших пожеланий!
Контакты: E-mail: [email protected] Telegram: @Pupilisto Whatsapp:87714289117
Буду рад сотрудничеству!
Портфолио
- Видеурок66 просмотров
- Видеоролик для колледжа.64 просмотра
- Реклама видео-уроков.72 просмотра
- Съемка, озвучка, оформление видеороликов.66 просмотров